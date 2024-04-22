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        Van Valisi Balcı ve Bitlis Valisi Karaömeroğlu, koltuklarını öğrencilere devretti

        Van Valisi Ozan Balcı ile Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:06
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        Van Valisi Balcı ve Bitlis Valisi Karaömeroğlu, koltuklarını öğrencilere devretti
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        Van Valisi Ozan Balcı ile Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti.

        Vali Balcı, kendisini ziyarete gelen 10 öğrenci ve öğretmenlerini makamında misafir etti.

        Ziyaret sırasında temsili olarak koltuğunu öğrencilere devreden Balcı, onlarla yakından ilgilendi, hediyeler verdi.

        Programa, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da katıldı.

        - Bitlis

        Vali Karaömeroğlu da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlkokulu öğrencileri Zeynep Ela Horoz ve Talha Aras Taşçı, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğretmenleri Özlem Ergün'ü makamında kabul etti.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında temsili olarak Karaömeroğlu'nun makamına oturan öğrenciler, lunapark ve aqua park istedi.

        Öğrencilere hediyeler veren Karaömeroğlu, öğrencilerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

        Öğrencilerin makamında oturduğunu belirten Karaömeroğlu, "Bu yıl ki çocuklarımız birinci sınıf öğrencileri olduğu için sohbetimiz çocuk havasında geçti. Milletimizin ve çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

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