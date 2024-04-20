Bitlisli öğrenciler boş araziye yaptıkları bocce sahasında stres atıyor
ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Mutki ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kilitli parke taşı, toprak ve kum taşıyarak oluşturdukları sahada bocce oynayarak stres atıyor.
ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Mutki ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kilitli parke taşı, toprak ve kum taşıyarak oluşturdukları sahada bocce oynayarak stres atıyor.
Lisenin idareci ve öğretmenleri, öğrencilerin sportif başarılarını yükseltmek, sosyalleşmeleri, el, göz ve beyin koordinasyonlarını artırmak amacıyla spor alanları oluşturmaya karar verdi.
Bu kapsamda taleplerini ilettikleri Mutki Belediyesinden kum, çimento ve parke taşı desteği alan öğretmenler, öğrencileriyle 3 gün çalışarak okulun yanındaki boş arazide olimpik ölçülere uygun bir bocce sahası inşa etti.
Olumsuz hava koşullarına rağmen azimle çalışarak sahayı tamamlayan öğrenciler, büyük emek vererek yaptıkları sahada teneffüslerde, boş zamanlarında ve okul çıkışlarında oynayarak eğleniyor.
Okul müdürü Zeyat Şaybak, AA muhabirine, okulda spor salonu bulunmaması nedeniyle öğrencilerin sportif faaliyetleri yapamadığını söyledi.
Bu konuda bazı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Şaybak, "Öğrencilerimizin sportif alanda başarısını artırabilmek adına bazı spor alanları oluşturmaya çalıştık. Beden eğitimi öğretmenimizin de girişimleriyle öğrencilerimizle bocce sahası oluşturduk. Bunda emeği geçen Mutki Belediye Başkanı Vahyettin Barlak ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Biçer'e teşekkür ediyorum. Bu alanları artırarak öğrencilerimizin başarılarını artırabilir, onları geliştirebiliriz. Elimizden geldiğince öğrencilerimizin ilgi alanı doğrultusunda böyle alanlar yapmaya çalışacağız." diye konuştu.
- "Bölgenin ilk bocce sahasını yaptık"
Beden eğitimi öğretmeni Zeynel Savaş, okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bocce sahası yapmaya karar verdiklerini belirtti.
Öğrencilerle 3 gün çalışarak bölgenin ilk bocce sahasını yaptıklarını ifade eden Savaş, şunları aktardı:
"Büyük emekle yaptığımız sahada öğrencilerimize keyifle oynayabiliyoruz. Bocce sporuyla öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini, sosyalleşmelerini, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, el, göz ve beyin koordinasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimize daha çok uygulamalı alanda gözlemleyerek bu sporu öğretmeyi, spor bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni projelerle bunu destekleyeceğiz. Bu projelerle öğrencilerimize sorumluluk bilinci de kazandırıyoruz."
Daha çok bilinmeyen spor branşlarıyla ilgili çalışma yapmak istediklerini kaydeden Savaş, futbol, voleybol, basketbolun çok bilindiğini ancak çoğu öğrencinin bocce branşını bilmediğini dile getirdi.
Savaş, "Şu an öğrencilerin hepsi bocceyi biliyor ve oynayabiliyor. Yoğun ilgiden dolayı oynayamayan öğrencilerimiz var. Stratejik bir oyun olduğu için bocce çoğu alanda öğrencilerin gelişimine katkı sunuyor. Bocce, 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir branş." ifadesini kullandı.
- "Bocceyi seviyoruz ve zamanımız eğlenceli geçiyor"
Okulun 10. sınıf öğrencisi Yusuf Kaya, sahanın yapım aşamasında toprak taşıdıklarını belirterek, şunları anlattı:
"Sahanın çevresine parke taşı döşedik ve içine kum doldurduk. Sahayı 3 günde yaptık. Çalıştığımız günlerde hava yağmurluydu. Zor da olsa yaptık. Bugün hava güneşli ve arkadaşlarımızla bocce oynuyoruz. Herkes bu spora yöneldi. Bocceyi seviyoruz ve zamanımız eğlenceli geçiyor."
Bocce oynayan öğrencilerden Bilal Utku da ders aralarında ve okul çıkışlarında bocce oynayarak okul sporları için kendilerini geliştirdiklerini kaydetti.
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