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        Adilcevaz'da doğalgaz iletim hattı kazı çalışmaları başladı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğalgaz iletim hattı kazı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:10
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        Adilcevaz'da doğalgaz iletim hattı kazı çalışmaları başladı
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğalgaz iletim hattı kazı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

        Çalışmaların başlatıldığı alanda düzenlenen törene katılan Kaymakam İsmail Demir, tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

        İlçeye doğalgaz kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Demir, "Doğalgaz iletim hattı çalışmaları bugün itibarıyla başladı. Yetkili firmayla görüşmeler yaptık. İlçemizin en kısa sürede doğalgaza kavuşacağına inanıyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise ilçenin doğalgaza kavuşması için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ahlat-Adilcevaz arası doğalgaz iletim hattı çalışmaları başladı. Çalışmanın takipçisi olacağız. Firma yetkilileri, eylülün ortasında ateşlemenin yapılacağını söylediler. İlçemizin büyük bir kısmı bu yıl doğalgaza kavuşacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Kurban kesilmesi ve dua edilmesiyle sona eren programa AK Parti Adilcevaz İlçe Başkanı Yunus Yaralı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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