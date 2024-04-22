Adilcevaz'da doğalgaz iletim hattı kazı çalışmaları başladı

Kurban kesilmesi ve dua edilmesiyle sona eren programa AK Parti Adilcevaz İlçe Başkanı Yunus Yaralı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise ilçenin doğalgaza kavuşması için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ahlat-Adilcevaz arası doğalgaz iletim hattı çalışmaları başladı. Çalışmanın takipçisi olacağız. Firma yetkilileri, eylülün ortasında ateşlemenin yapılacağını söylediler. İlçemizin büyük bir kısmı bu yıl doğalgaza kavuşacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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