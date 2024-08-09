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        Sanatçı Öykü Gürman, Bitlis'te konser verdi

        Sanatçı Öykü Gürman, Bitlis'te sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 08:54 Güncelleme: 09.08.2024 - 08:54
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        Sanatçı Öykü Gürman, Bitlis'te konser verdi
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        Sanatçı Öykü Gürman, Bitlis'te sahneye çıktı.

        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor.

        Mevlana Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde sanatçı Öykü Gürman, sahneye çıktı.

        Hayranları tarafından alkışlanan Gürman, uzun süre şarkılarını seslendirdi.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Gürman'a plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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