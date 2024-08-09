Sanatçı Öykü Gürman, Bitlis'te konser verdi
Sanatçı Öykü Gürman, Bitlis'te sahneye çıktı.
Sanatçı Öykü Gürman, Bitlis'te sahneye çıktı.
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor.
Mevlana Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde sanatçı Öykü Gürman, sahneye çıktı.
Hayranları tarafından alkışlanan Gürman, uzun süre şarkılarını seslendirdi.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Gürman'a plaket verdi.
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