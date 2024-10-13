Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Adilcevaz
Hakemler:Ramazan Demiröz, Furkan Salduz
TÜRŞAD: Burak Topçu, Enes Atlı, İbrahim Emet, Taha Erden, Bojic, Velazquez (Burak Mert, Kadir Bircan)
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet)
Setler: 8-25, 21-25, 22-25
Süre: 84 dakika (23, 26, 35)
BİTLİS
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.