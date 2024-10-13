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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:56
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Adilcevaz

        Hakemler:Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

        TÜRŞAD: Burak Topçu, Enes Atlı, İbrahim Emet, Taha Erden, Bojic, Velazquez (Burak Mert, Kadir Bircan)

        Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet)

        Setler: 8-25, 21-25, 22-25

        Süre: 84 dakika (23, 26, 35)

        BİTLİS

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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