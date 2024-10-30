Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Adilcevaz
Hakemler: Tuncay Kandemir, Recep Karakoç
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Velazquez (Burak Topçu, Burak Mert, Berke Eray Yetkin)
Akkuş Belediyespor: Masliev, Egecan Avcıl, Mitrasinoviç, Didoviç, Hakan Polat, Aslan Ekşi (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Berkay Yavuz, Berkün Eber Üstündağ, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk)
Setler: 25-23, 25-17, 31-29
Süre: 115 dakika (46, 25, 44)
BİTLİS
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