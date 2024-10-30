Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Adilcevaz

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Recep Karakoç

        TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Velazquez (Burak Topçu, Burak Mert, Berke Eray Yetkin)

        Akkuş Belediyespor: Masliev, Egecan Avcıl, Mitrasinoviç, Didoviç, Hakan Polat, Aslan Ekşi (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Berkay Yavuz, Berkün Eber Üstündağ, Ozan Ataseven, Burhan Zorluer, Ali Eren Öztürk)

        Setler: 25-23, 25-17, 31-29

        Süre: 115 dakika (46, 25, 44)

        BİTLİS

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        37 bin günübirlik konuta izin
        37 bin günübirlik konuta izin
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri

        Benzer Haberler

        Bitlis'te "TEDx Bitlis Beşminare Youth Fark Yaratanlar" etkinliği düzenlend...
        Bitlis'te "TEDx Bitlis Beşminare Youth Fark Yaratanlar" etkinliği düzenlend...
        İngiliz turist, Nemrut'ta ayıların saldırısına uğradı
        İngiliz turist, Nemrut'ta ayıların saldırısına uğradı
        Nemrut Kalderası'nda ayı saldırısı nedeniyle mahsur kalan turist ekiplerce...
        Nemrut Kalderası'nda ayı saldırısı nedeniyle mahsur kalan turist ekiplerce...
        Bitlis'te "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi
        Ahlat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Ahlat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Tatvan'da minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı
        Tatvan'da minik öğrenciler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı