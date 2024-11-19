Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iki güvenlik korucusu Bitlis'te son yolculuklarına uğurlandı

Programa katılan Özdağ'ın yakınlarını, vatandaşlar, askerler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli teskin etmeye çalıştı.

Mutki ilçesinde de güvenlik korucusu Ecevit Kaylı'nın hayatını kaybettiğini belirten Karakaya, ilçede cenaze programının düzenlendiğini ifade ederek güvenlik korucularına Allah'tan rahmet diledi.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada "Kahraman korucumuz görev esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Takdiriilahi. Yazılandan ötesi yok. Mevlam şehitlerin zümresine nail eylesin. Tabii resmi işlemler yürüyecek. İlgili bakanlığımız şehit işlemlerini yürütecek. İnşallah o şekilde gerçekleşecek. Özdağ'ın acılı ailesine, korucu kardeşlerimize ve askerlerimize başsağlığı diliyorum. Yüce Mevlam, bu acıları tekrar yaşatmasın." dedi.

Ersan Merkez Camisi'ndeki programda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özdağ'ın naaşı, yakınları ve vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşındı.

Güvenlik korucularından Özdağ için Bitlis'teki Ersan Merkez Camisi'nde, Kaylı için de İkizler köyünde program düzenlendi.

Muş'un Hasköy ilçesindeki devlet hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kaylı da kurtarılamadı.

Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünde de Evilok Tepe Emniyet Noktası'nda görevli 50 yaşındaki güvenlik korucusu Ecevit Kaylı ise gece rahatsızlandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kayadağ köyünden Irak'ın kuzeyine görevlendirilen 46 yaşındaki güvenlik korucusu Çetin Özdağ, dün kalp krizi geçirdi.

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