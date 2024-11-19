Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı

        Bitlis'te eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 19:20 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gözaltı kararları!
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        The Economist'e göre 2025, 2024'ten daha kötü "mü?"
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanlığınca Bitlis Emniyet Müdürlüğüne 12 yeni araç tahsis edildi
        İçişleri Bakanlığınca Bitlis Emniyet Müdürlüğüne 12 yeni araç tahsis edildi
        Kaçak göçmen otomobilin bagajında yakalandı
        Kaçak göçmen otomobilin bagajında yakalandı
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iki güvenlik korucusu Bitlis'te son yol...
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iki güvenlik korucusu Bitlis'te son yol...
        Irak ve Bitlis'te kalp krizi geçiren 2 güvenlik korucusu toprağa verildi
        Irak ve Bitlis'te kalp krizi geçiren 2 güvenlik korucusu toprağa verildi
        Bitlis'te kadın girişimciler, serada ürettikleri sebzelerle kışlık yiyecek...
        Bitlis'te kadın girişimciler, serada ürettikleri sebzelerle kışlık yiyecek...
        Bitlis'te 70 yaşındaki hasta, prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuşt...
        Bitlis'te 70 yaşındaki hasta, prostat kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuşt...