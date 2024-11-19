Bitlis'te eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı

Bu kapsamda, 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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