Bitlis'te eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı
Bitlis'te eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bitlis'te eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 15 Kasım'da düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan DEAŞ mensubu gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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