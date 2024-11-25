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        Bitlis Valisi Karakaya, kar temizleme çalışmalarını inceledi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kara yolları ile köy yolları ağında yürütülen kar temizleme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:00
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        Bitlis Valisi Karakaya, kar temizleme çalışmalarını inceledi
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kara yolları ile köy yolları ağında yürütülen kar temizleme çalışmalarını inceledi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya, kentte etkili olan kar yağışının ardından yürütülen çalışmaları denetledi.

        Görevlilerden bilgi alan Karakaya, Valiliğin koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Özveriyle çalışan ekiplere teşekkür eden Karakaya, vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını ve ikazlara uymalarını istedi.

        İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Bitlis Karayolları 118. Şube Şefi Serdar Kesmez eşlik ettiği Karakaya, daha sonra Karayolları 118. Bitlis Şube Şefliğine geçerek kar temizleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ardından Bitlis Polis Kontrol Noktası'na da giderek trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için yapılan denetimleri inceleyen Karakaya, çalışmalarından dolayı polis memurlarına teşekkür etti.

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