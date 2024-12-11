Bitlis'te yazılım ve robotik kodlama kursu ilgi görüyor

Kursiyer Eymen Uzun da robotik kodlama ve yazılım alanında eğitim alarak, teknolojide yeni şeyler öğrendiklerini aktardı.

Yazılım Mühendisi Güven Kuşin, kursta mikro işlemci ve kodlamayla ilgili öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

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