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        Bitlis'te yazılım ve robotik kodlama kursu ilgi görüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yazılım ve robotik kodlama kursuna 80 kursiyer katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:40 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:49
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        Bitlis'te yazılım ve robotik kodlama kursu ilgi görüyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yazılım ve robotik kodlama kursuna 80 kursiyer katılıyor.

        Gençlik Merkezinde açılan kursta 7-16 yaş aralığındaki öğrencilere robotik kodlama, 3 boyutlu animasyon ve yazılım dersleri veriliyor.

        Yazılım Mühendisi Güven Kuşin, kursta mikro işlemci ve kodlamayla ilgili öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

        Kursiyer Eymen Uzun da robotik kodlama ve yazılım alanında eğitim alarak, teknolojide yeni şeyler öğrendiklerini aktardı.

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