Bitlis'te öğrencilere "ballı burs"

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca (BETAV), bölgedeki arıcılardan alınan ve analizlerin ardından dolumu yapılan balın satışından elde edilen gelirle 1000 öğrenciye burs imkanı sağlanıyor.

Bitlis'te 38 yıl önce kurulan ve eğitime yönelik destekleriyle öne çıkan BETAV, kentin zengin floraya sahip yaylalarında üretilen balın tanıtımını yapmak ve daha fazla öğrenciye burs vermek için çalışma başlattı.

Bu amaçla kentte 1990'lı yıllarda kapatılan Arıcılık İşletme Tesisi'ni devralan BETAV Balcılık ve Arıcılık AŞ, kentte içinde tüm ünitelerin yer aldığı tam donanımlı bal dolum tesisini kurarak üretime geçti.

Arıcılar tarafından tesise getirilen ve akredite laboratuvarında testlerden geçirildikten sonra üretime alınan ballar, filtreleme ve dinlendirme aşamalarının ardından kavanozlara dolduruluyor.

Dolumu yapılan balı "Kaldera" markasıyla farklı platformlarda ve zincir marketlerde satışa sunan BETAV, elde edilen geliri maddi imkanları sınırlı olan öğrencilere burs olarak dağıtıyor.

Londra'daki yarışmalarda iki kez "Altın Bal Ödülü" kazanarak Bitlis balının tanıtımını yapan BETAV Balcılık ve Arıcılık AŞ, bu projeyle hem bölge arıcılarına, ekonomiye, istihdama ve eğitime katkı sunuyor hem de kentte üretilen balın sofralara ulaştırılmasını sağlıyor.

- "Temel misyonumuz eğitim"

BETAV Genel Sekreteri Beritan Karaçay, AA muhabirine, 1987'de kurdukları BETAV'ın faaliyetleri ve istikrarıyla birçok kuruluşa örnek olduğunu söyledi.

Bitlis'in en köklü sivil toplum kuruluşu olduklarını belirten Karaçay, şöyle konuştu:

"Vakfımızın temel misyonu, eğitim alma imkanı kısıtlı olan ancak başarılı ve yetenekli öğrencilere destek vermektir. Bitlis'te okulların sayısını ve kalitesini artırmak da yine vakfımızın Bitlis'teki eğitim standartlarını artırmak adına yaptığı çalışmaların bir kısmıdır. Temel misyonumuz eğitim. Bitlis'teki okulların sayısını ve kalitesini ihtiyaca göre artırarak şehirdeki eğitim seviyesini yükseltmek de vakıf çalışmaları arasında yer alıyor. Vakıf Başkanımız Ahmet Eren ve Eren ailesi başta olmak üzere BETAV'ın yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri son 30 yılda kentte onlarca okul yaparak Bitlis'in eğitim hayatına ciddi katkıda bulunmuşlardır. Bitlis Eren Üniversitesi de bunlardan biridir."