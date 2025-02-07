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        Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Madak, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla buluştu

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:31
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        Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Madak, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla buluştu
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bitlis'te şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarınca yürütülen "Maziden Atiye Ahlat Projesi" kapsamında 15 ildeki şehit ve gazi çocukları Bitlis'e getirildi.

        Bakan Yardımcıları Yılmaz ve Madak, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanan çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

        Tutkara ve müzik etkinliklerinin düzenlendiği programa, Vali Ahmet Karakaya, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ile İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya katıldı.

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        Galeri
        Galeri
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