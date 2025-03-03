Ahlat'ta giyim mağazasında çıkan yangın söndürüldü
Bitlis'in Ahlat ilçesinde giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Selçuklu Çarşısı'nda dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle mağazada hasar meydana geldi.
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