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        Ahlat'ta giyim mağazasında çıkan yangın söndürüldü

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:37
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        Ahlat'ta giyim mağazasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Selçuklu Çarşısı'nda dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın nedeniyle mağazada hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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