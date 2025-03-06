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        Bitlis'te okulda deprem tatbikatı yapıldı

        Bitlis'te 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:22
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        Bitlis'te okulda deprem tatbikatı yapıldı
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        Bitlis'te 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

        1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Merkez Şehit Mahir Ayabak İlk ve Ortaokulu'nda yapılan tatbikata MEB AKUB ekipleri katıldı.

        Ekipler, tatbikat kapsamında öğrencilere depremlerden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        Ardından çalan acil durum zil sesiyle öğrenciler, "çök, kapan, tutun" hareketi yaparak zil sesinin bitmesi bekledi.

        Yapılan duyuruyla öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle binayı terk edip toplanma alanına ulaştı.

        AFAD İl Müdürü Kerem Oruk, okullarda bilgilendirme çalışmalarının ardından tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Tatbikatları başarıyla tamamladıklarını belirten Oruk, "Tatbikatımız kısa sürede tamamlandı. Hocalarımız ve öğrencilerimiz bu konuda yeterince duyarlı. Deprem ülkesi olduğumuzu öğrencilerimize anlattık. Bu konuda yeterince hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Tatbikatlarımıza farklı okul ve kamu kurumlarında devam edeceğiz." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise, okuldaki tahliyeyi başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade ederek, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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