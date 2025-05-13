Güroymak Belediye Başkanı Mutlu, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Anneler Günü kapsamında şehit annelerinin evine çiçek göndererek günlerini kutladı.
Bitlis'in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Anneler Günü kapsamında şehit annelerinin evine çiçek göndererek günlerini kutladı.
Mutlu, şehit anneleri için hazırlattığı çiçekleri ve yazdığı tebrik notunu belediye ekipleriyle evlere gönderdi.
Çiçekleri ve notu ailelere ulaştıran ekipler, şehit annelerine Mutlu'nun selamını iletti.
Mutlu, yazdığı notta, "Bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan olarak emanet eden aziz şehidimizi saygı ve şükranla anıyor, Anneler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
Annelerin en kıymetli varlıkları olduğunu ifade eden Mutlu, "Özellikle şehit annelerimizin her günü bizim için ayrı bir değer taşıyor. Bu vatan için en değerli varlıklarını feda eden annelerimizin yanında olmak, onları hatırlamak ve gönüllerine dokunabilmek bizim için büyük bir görevdir." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.