Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Ahlat'ta Gençlerle Buluşuyor" programına katıldı:

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, "Terörsüz Türkiye aşamasına gelmiş olmak çok önemli. Allah'ın izniyle huzurun, barışın, güvenliğin, refahın ve bundan sonra kalkınmanın önünde hiçbir engel kalmayacak." dedi.

Ahlat Gençlik Kampı Konferans Salonunda Bitlis Eren, Van Yüzüncü Yıl, Batman, Bingöl, Erzurum Atatürk, Elazığ Fırat, Tunceli Munzur ve Hakkari Üniversitesi'nin Ombudsmanlık Kulübü öğrencileriyle bir araya gelen Akarca, bir toplumun yarınlara güvenle yürümesinin gençleriyle kurduğu güçlü bağla mümkün olduğunu söyledi.

Kümbetleri ve Selçuklu Mezarlığı ile tarih kokan Ahlat'ta toplantıyı gerçekleştirmelerinin önemli olduğunu belirten Akarca, şunları kaydetti:

"Bugün attığımız her adım, yapacağımız her konuşma, kuracağımız her cümle daha adil, daha güçlü bir Türkiye geleceği ve geleceğimizin teminatı siz gençlerimiz için bir anlam ifade edecektir. İleride bu anları güzel hatıralarla yad edeceksiniz. Burada güzel dostluklar kuracaksınız. Ahlat'ın tarihimizdeki yerini herkes biliyor. Buralar Anadolu'ya girişimizin tapusu. Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı yerler. Burası başlangıç noktası. Onun için Ahlat'ı ve ecdadımızı rahmetle minnetle yad ediyoruz."

Gençliğin tarihini ve kökenlerini iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Akarca, "Anadolu coğrafyasına sahip olmak kolay değil. Bunun kıymetini hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu anlamda sizlerin çok araştıran, okuyan, sorgulayan ve kendine güveni olan gençler olmanız gerekiyor. Bu programı burada icra etmiş olmaktan dolayı da gerçekten büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. " dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı bağımsız ve tarafsız bir hak arama kurumu olduğunu belirten Akarca, Ombudsmanlık Kulübü öğrencilerinin kurumu yakından tanıdığını ifade etti. Vatandaşların idareyle yaşadığı sorunları çözüme kavuşturulan ve dostane çözümü öncelikleyen bir kurum olduklarını anlatan Akarca, verdikleri tavsiye kararlarının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu dile getirdi. Akarca, 12 yıllık bir kurum olan Kamu Denetçiliği Kurumu'na şimdiye kadar 250 bine yakın başvuru yapıldığını ifade etti. Başvuruları 6 ayda sonuca bağlamak zorunda olduklarını belirten Akarca, şöyle devam etti:

"Halkın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz. Aynı zamanda idareye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik görevinde bulunuyoruz. İyi yönetim ilkelerinden kastımız idarenin şeffaf, hesap verebilir, adil ve eşitlikçi bir yaklaşım benimseyerek insan odaklı çözümler üretmesi. Hak arama kültürünün yaygınlaştırılması önemli. Ombudsmanlık Kulübü öğrencileri de bunun birer temsilcisi. Öğrencilerin bulunduğu ortamda, üniversitede, ailelerinde, çevrelerinde, sosyal yaşamlarında ve her yerde Kamu Denetçiliği Kurumu'nun nasıl çalıştığını ve fonksiyonun ne olduğunu anlatması gerekir. Web sayfamızdan, e-devletten, kaymakamlık ve valiliklerimiz aracılığıyla dilekçe veren vatandaşlarımız bize rahatlıkla ulaşabiliyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını öncelikle not alıp, değerlendirip ve çok basit konularsa hemen denetçi ile uzman arkadaşlarımız ilgili idareyle görüşmeler yaparak bu hakkın yerine getirilmesini ve sorunun çözülmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bu şekilde birçok dosyayı çözüme kavuşturuyoruz." İnsan haklarına dayalı bir adalet anlayışıyla olaylara baktıklarını ve sorunların çözümü için gayret sarf ettiklerini ifade eden Akarca, gençlere, sorgulayan, araştıran, okuyan, dinleyen, merak eden ve bunun peşinden giden bir anlayışla hareket etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Geleceğin mimarları ve ülkenin istikbalinin gençler olduğunu vurgulayan Akarca, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ulu Önder Atatürk'ün de ifade ettiği gibi 'istikbal ve umut sizde'. Yarını kuracak sizlersiniz. Çok değişik mesleklere sahip olacaksınız. Hangi işi alıyorsanız alın, hangi görevi üstleniyorsanız üstlenin, onun en iyisini yapmaya gayret edin. En iyisini yapmak için de çok çalışmanız ve araştırmanız gerekiyor. Geleceğe güvenle bakabilmeniz için tarihinizi çok iyi bilmeniz, aile değerlerinize sahip çıkmanız, ailenize, dostlarınıza, akrabalarınıza, komşularınıza, mahallenize, hemşehrilerinize sahip çıkmanız gerekiyor. Bu büyük milletin onurlu birer evladı olarak bunun kıvancını yaşamanız gerekiyor. Emin olun, kendinize, devletinize ve milletinize güvenin." Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Akarca, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aşamalarından biri de Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye aşamasına gelmiş olmak çok önemli. Allah'ın izniyle huzurun, barışın, güvenliğin, refahın ve bundan sonra kalkınmanın önünde hiçbir engel kalmayacak. Onun için birbirinizin, ailenizin, devletinizin ve milletimizin kıymetini bilin. Hepimiz farklı görüşlerde ve kökenden gelebiliriz ama hepimiz bu onurlu milletin, bu büyük devletin birer vatandaşı olarak barış, huzur ve güvenlik içinde yaşamımızı sürdüreceğiz. Geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Sizlere yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Geleceğe daha umutla bakacağınız günlerin olduğunu biliyorum. Hiçbir endişeniz olmasın."