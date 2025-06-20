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        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Adilcevaz'da muhtarlarla buluştu

        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Adilcevaz ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:02 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:06
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        AK Parti Bitlis Milletvekili Bedirhanoğlu, Adilcevaz'da muhtarlarla buluştu
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        AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Adilcevaz ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Bedirhanoğlu, beraberindeki İl Başkanı Kadir Köstekçi, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve Adilcevaz İlçe Başkanı Yunus Yaralı ile Aşağı Süphan köyünü ziyaret etti.

        Burada köy muhtarlarıyla buluşan Bedirhanoğlu, sorunları yerinde görmenin çözümün en hızlı yolu olduğunu söyledi.

        Toplantıda köy sorunlarını ele aldıklarını belirten Bedirhanoğlu, "AK Parti olarak köylerimize hizmeti artırarak sürdüreceğiz. Bitlis genelinde muhtarlarımızla önemli toplantılar yaptık. Bu yıl 100 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Köstekçi de "Teşkilat olarak vatandaşımızın yanındayız, sorunların takipçisiyiz. Köylerimizdeki eksikleri tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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