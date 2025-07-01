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        Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar görenlerin ilgisini çekiyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:57
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        Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar görenlerin ilgisini çekiyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nı gezmeye gelenler, bölgedeki bozayılarla karşılaşıyor.

        Ziyaretçiler cep telefonlarıyla bozayıların fotoğraf ve görüntülerini çekiyor, ayrıca yanlarında götürdükleri yiyeceklerle onları besliyor.

        Bölgede yıllardır doğa gözlemi yapan Bitlis Eren Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, yaban hayatı açısından zengin olan kalderadaki insanların yoğun bulunduğu yerlerde yaklaşık 10 ayıyı gözlemlediğini belirtti.

        Bölgede ayı, kurt ve domuz gibi yaban hayvanların bulunduğunu ancak ayı popülasyonunda artış yaşandığını dile getiren Önen, şunları kaydetti:

        "Yerli ve yabancı turistler ayılara ilgi gösteriyor ancak ayılara yaklaşmak ve elle beslemek çok tehlikeli. Ayılardan uzak durulması gerekiyor. Anne ayılar tehdit hissettiklerinde saldırabiliyor. Bu nedenle uyarı tabelalarına ve yetkililerin ikazlarına dikkat edilmeli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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