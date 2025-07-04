Bitlis'te otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tatvan-Van kara yolundaki Alacabük köyü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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