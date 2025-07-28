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        Bitlis Sağlık Müdürü Güzeltaş, AMATEM'de incelemelerde bulundu

        Bitlis Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, Tatvan Devlet Hastanesi yerleşkesinde hizmet veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ni (AMATEM) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 21:10 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:10
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        Bitlis Sağlık Müdürü Güzeltaş, AMATEM'de incelemelerde bulundu
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        Bitlis Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, Tatvan Devlet Hastanesi yerleşkesinde hizmet veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'ni (AMATEM) ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güzeltaş, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçüncü ile AMATEM'e gitti.

        Buradaki birimleri gezen Güzeltaş, çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili görevlilerden bilgi aldı.

        Güzeltaş'a ziyaretinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yusuf Geylani ile Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Cahit Ceylan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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