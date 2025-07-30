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        Bitlis'te 83 hafız için icazet töreni yapıldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci törenle icazet aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:59
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        Bitlis'te 83 hafız için icazet töreni yapıldı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 83 öğrenci törenle icazet aldı.

        Abdurrahman Gazi Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 73 erkek öğrenci ile Amine Hatun Kız Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'ndan mezun olan 10 kız öğrenci için Abdurrahman Gazi Türbesi önünde icazet töreni düzenlendi.

        Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, öğretmek ve hükümlerini yaşayabilmenin bütün Müslümanların dileği olduğunu söyledi.

        Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin zor ve kutsal bir görev olduğunu belirten Karakaya, "Hafızlık önemli bir iddiadır. Ömür boyu taşınacak onur ve şereftir. Mevla'm bu 83 hafızımıza da bu şerefli vazifeyi hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Onların yaktığı meşale, onların tuttuğu aydınlık ışık inşallah bütün toplumumuza, milletimize, dünyaya her daim yol gösterecektir." dedi.

        Hafızlara millet olarak büyük saygı duyduklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

        "Biz hafızlarımızı toplum olarak, millet olarak çok ayrı bir yerde tutarız. Bir insan hafız olduğunu söylediği zaman onu kalbimizin, gönlümüzün en derin köşesinde açtığımız yere koyarız. Ona itimat ederiz, güveniriz, ondan bir şeyler öğrenmek için gayret sarf ederiz. Sizler de bu onuru yaşayarak inşallah milletimize, toplumumuza, bütün İslam alemine çok faydalı vazifelerde bulunacaksınız."

        Kur'an'ın hayatta bir rehber ve şifa kaynağı olduğunu dile getiren Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ise "Bizim için Kur'an'ı öğrenmek bir Müslüman olarak en ulvi vazife, en şerefli görevdir. Ben kıymetli öğrencilerimizi her şeyden önce tebrik ediyorum. Rabb'im burada bulunan hafızlarımızın bizlere önderlik, alimlik etmesini, ilmini rehber olarak, ışık olarak tutmasını vesile kılsın." diye konuştu.

        Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de "Hafızlığın bir görevi de bizler yanlış yaptığımızda, gaflete düştüğümüz anlarda hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi görev bilip gelip bizleri uyarmaları, bizleri bu noktada dürtmelidir. Bu programın gerçekleşmesine vesile olan hafız hocalarımızın ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Hafız Doğukan Yeğin Kur'an-ı Kerim okudu.

        Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, İl Müftüsü Kadir Koçak, Ahlat İlçe Müftüsü İlyas Oğraş, Iğdır Müftüsü Zahit Demirel, Bingöl Müftüsü Orhan İmamoğlu, Muş Müftüsü İbrahim Yavuz, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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