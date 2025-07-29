Bitlis'te yol çalışmasında doğal gaz borusu delindi
Bitlis'te yol çalışması sırasında doğal gaz borusu hasar gördü.
Bitlis'te yol çalışması sırasında doğal gaz borusu hasar gördü.
Beşminare Mahallesi'nde iş makineleriyle yürütülen yol çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz borusu delindi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından doğal gaz akışı kesilen hatta ekiplerce onarım çalışmasına başlandı.
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