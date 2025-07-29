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        Bitlis'te doğal gaz hattında patlama

        BİTLİS'te yol yapım ve genişletme çalışmaları sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusunda patlama oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:02 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:05
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        Bitlis'te doğal gaz hattında patlama
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        BİTLİS'te yol yapım ve genişletme çalışmaları sırasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz borusunda patlama oldu. Doğal gaz dağıtım şirketi gaz akışını keserken, bölgede onarım çalışması başlattı.

        Olay, öğle saatlerinde, Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yol genişletme çalışması yapan özel firmaya ait iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama oldu. Can kaybının yaşanmadığı ve paniğe neden olan patlama sonrası bölgede doğal gaz kesintisi yapıldı. Dumanların yükseldiği bölgeye; AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine ait ekipler sevk edildi. Kesinti sonrası, bölgede onarım çalışmalarına başlandı.

        Teknik ekiplerin detaylı inceleme başlattığı ve güvenlik önlemleri çerçevesinde doğal gaz akışının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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