Güroymak'ta yol çalışmaları sürüyor

Bitlis'in Güroymak Belediyesince ilçede başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Şentepe Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Eşref Mutlu, söz konusu mahallede başlattıkları çalışmayla ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mutlu, "Bu proje, sadece yolları yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda mahalle sakinlerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak. Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla Güroymak'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bu çalışmayı mahalle sakinlerinin talebi üzerine yürüttüklerini dile getiren Mutlu, "İlerleyen günlerde diğer mahallelerde de benzer projeleri hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın desteği ve ekiplerimizin özverisiyle ilçemizi daha modern bir geleceğe taşıyacağız." diye konuştu.