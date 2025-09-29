Habertürk
        Güroymak'ta yol çalışmaları sürüyor

        Güroymak'ta yol çalışmaları sürüyor

        Bitlis'in Güroymak Belediyesince ilçede başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:12 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:12
        Güroymak'ta yol çalışmaları sürüyor
        Bitlis'in Güroymak Belediyesince ilçede başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Şentepe Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Eşref Mutlu, söz konusu mahallede başlattıkları çalışmayla ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

        Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mutlu, "Bu proje, sadece yolları yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda mahalle sakinlerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak. Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla Güroymak'ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Bu çalışmayı mahalle sakinlerinin talebi üzerine yürüttüklerini dile getiren Mutlu, "İlerleyen günlerde diğer mahallelerde de benzer projeleri hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın desteği ve ekiplerimizin özverisiyle ilçemizi daha modern bir geleceğe taşıyacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

