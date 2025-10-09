Bitlis'te "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İlçedeki alışveriş merkezinin konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, yaptığı konuşmada, içinde bulunulan yüzyılın teknolojik imkanları insanlığın hizmetine sunarken bir yandan da insanlığın ortak değeri olan çevreden geri getirmesi imkansız varlıkları da alıp götürdüğünü ve çevre sorunlarını oluşturduğunu söyledi.

Ülkenin göz bebeği Van Gölü'nün de son yıllardaki çevre sorunlarından nasibini aldığını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Van Gölü, Türkiye'nin benzersiz bir ekosistemi. Biz, göl demiyoruz, deniz aslında. Bakanlığımızın çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma politikaları doğrultusunda Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması, en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu amaçla da biliyorsunuz bu havzayı korumak için bir eylem planı ortaya koyduk. Bu eylem planında belli başlıklar altında belli aralıklarla toplanıyoruz. Bu süreçte bazı konularda ilerleme kaydedildi. Bazı konular daha yavaş ama nispeten ilk başlandığı güne göre bakarsanız ciddi bir yol katettik. Bu yolu birlikte katettiğimiz katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, çevreye olan duyarlılığından dolayı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız olan Gülşen Orhan'a teşekkür ediyorum."

- "Van Gölü Havzası'nın korunmasını gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz" Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da Van Gölü'nün doğal güzellikleri, ekolojik özellikleri ve kültürel değerleriyle yalnızca bölgenin değil ülkenin en önemli miraslarından olduğunu belirtti. Bu özellikleriyle Van Gölü Havzası'nın korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti: "Bu değerli havza, bazen kontrolsüz atıklar ve plansız yerleşim gibi nedenlerle ciddi çevresel sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bugün burada bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek, ortak bir irade ortaya koymak ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir arada bulunuyoruz. Eylem planı, uygulama hedefleri doğrultusunda atık su yönetimi, katı atık yönetimi ve Van Gölü'nün korunması olmak üzere üç temel başlık altında ele alınmaktadır. Van Gölü Havzası'nın korunmasını bir çevre meselesinin ötesinde, gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. İlimiz sınırlarında yürütülen arıtma tesisi yatırımları, katı atık bertaraf projeleri ve dere ıslah çalışmalarıyla eylem planının hedeflerine ulaşılmasına yönelik önemli adımlar atma çabası içindeyiz."

Bakanlığın desteğiyle yapılacak projeler sayesinde Van Gölü'nü gelecek nesillere daha temiz bırakabileceklerini dile getiren Karakaya, "Belediyelerimizin bu konuda atıklar başta olmak üzere elini taşın altına koyması ve yeni projelerle süreci desteklemesinin çok önemli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Dip çamuruyla ilgili ciddi eleştiriler alıyoruz. Bu noktada belediyelerin yetersiz kaldığı noktada birlikte aksiyon almaya hazırız." dedi. - "Sıfır atıkla ilgili özel gayretimiz var" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. "Aslında Van Gölü, atalarımızdan aldığımız ve gelecek nesillere tertemiz bırakmak istediğimiz sadece bölgenin ve Türkiye'nin değil dünyanın önemli bir zenginliğidir." diyen Balcı, şunları dile getirdi: "Biz, elimizden geleni yapıyoruz. Daha önceki toplantılarda alınan kararları da titizlikle uyguluyoruz. Van'da yaptığımız çalışmalarda da yaklaşık 2 milyon metreküp dip çamuru temizledik ve çalışmalara devam ediyoruz. Van Gölü'nün kirlenmesine neden olan yerleşim yerlerindeki arıtma tesislerini bitirdik. Sıfır atıkla ilgili de özel gayretimiz var."