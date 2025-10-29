Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'daki Uzuntaş köyünü ziyaret etti

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde taş evleri ve sonbahar renkleriyle öne çıkan Uzuntaş köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 15:25 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:25
        Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'daki Uzuntaş köyünü ziyaret etti
        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde taş evleri ve sonbahar renkleriyle öne çıkan Uzuntaş köyünü ziyaret etti.

        Vali Karakaya, beraberindeki kurum amirleriyle köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Köydeki taş yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatacaklarını belirten Karakaya, köyün mimarisiyle dikkat çektiğini söyledi.

        Kentteki birçok köyde kültürel miras bulunduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

        "Uzuntaş köyümüz yaklaşık 70 haneden oluşan, eski taş yapıların büyük oranda korunduğu bir yerleşim yeri. Bu köyümüzü hem tanıtmak hem de korumak için neler yapılabileceğini değerlendirmek üzere geldik. Değerli kaymakamımız, muhtarımız ve kurum amirlerimizle köyümüzde incelemelerde bulunduk. Köyümüz bizi asırlar öncesine götüren bir güzelliğe sahip. Sonbaharın renkleriyle birleşince görsel bir şölen oluşturuyor. Bu tarz köylerimizin korunması ve tanıtılması için çalışma başlatacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

