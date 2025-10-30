Süphan Dağı zirvesine kar yağdı
Türkiye'nin üçüncü yüksek zirvesi olan 4058 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
Kentte etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nın yüksek noktalarında yerini kar yağışına bıraktı.
Zirvesi beyaz örtüyle kaplanan dağda kartpostallık görüntüler oluştu.
