        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 251,17 gram sentetik uyuşturucu ile 51,16 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 13:41 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:41
        Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 251,17 gram sentetik uyuşturucu ile 51,16 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 4 parça halinde 251,17 gram sentetik uyuşturucu ile 2 parça halinde 51,16 gram eroin ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

