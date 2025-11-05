Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Güroymak'ta "Öğretmen Akademileri" programı düzenlendi

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Öğretmen Akademileri" kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:05 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:07
        Güroymak'ta "Öğretmen Akademileri" programı düzenlendi
        Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Öğretmen Akademileri" kapsamında program düzenlendi.

        Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen edebiyat konulu oturumda Dr. İbrahim Biricik sunum yaptı.

        Psikoloji konulu oturumda ise Dr. Mehmet Nesim Anuştekin, din ve psikoloji ilişkisini tarihsel ve kuramsal boyutlarıyla anlattı.

        Dinleyicilerin sorularının yanıtlandığı programa öğretmenler ve okul idarecileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

