Güroymak'ta "Öğretmen Akademileri" programı düzenlendi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Öğretmen Akademileri" kapsamında program düzenlendi.
Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen edebiyat konulu oturumda Dr. İbrahim Biricik sunum yaptı.
Psikoloji konulu oturumda ise Dr. Mehmet Nesim Anuştekin, din ve psikoloji ilişkisini tarihsel ve kuramsal boyutlarıyla anlattı.
Dinleyicilerin sorularının yanıtlandığı programa öğretmenler ve okul idarecileri katıldı.
