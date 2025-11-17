Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        AK Parti Bitlis İl Başkanlığına atanan Günceoğlu göreve başladı

        Bitlis'te bir süre önce görevinden istifa eden Kadir Köstekçi'nin yerine AK Parti İl Başkanlığına atanan Engin Günceoğlu göreve başladı.

        Giriş: 17.11.2025 - 19:15 Güncelleme: 17.11.2025 - 19:15
        AK Parti Bitlis İl Başkanlığına atanan Günceoğlu göreve başladı
        Bitlis'te bir süre önce görevinden istifa eden Kadir Köstekçi'nin yerine AK Parti İl Başkanlığına atanan Engin Günceoğlu göreve başladı.

        Parti binası önünde meşale ve çiçeklerle karşılanan Günceoğlu, parti binasında düzenlenen törenle Köstekçi'den görevi devraldı.

        Törende konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşkilatın emrinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Tanğlay, "Bu bir hizmet ve bayrak yarışı. Bu teşkilatta büyüyen, bu teşkilatta koşturan, bu teşkilatın tozunu yutan il başkanımız Engin Günceoğlu'nu tebrik ediyorum." dedi.

        Günceoğlu da Köstekçi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni hayatında başarı ve mutluluk diledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle il başkanı olarak atandığını belirten Günceoğlu, şöyle konuştu:

        "Bugünlere kolay gelmedik. 2002'de partimiz kurulduğu zaman Türkiye'nin halini hepimizin hayal etmesini isterim. Bugünlere gelmemizi sağlayan önceki dönem başkanlarımızın hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bu dava yükü ağır olan bir dava. Bu dava geleceği olan bir dava. İnsanlar fani, davalar bakidir. Biz de inşallah bu davanın bakiliğine inanarak teşkilatımız ve halkımızla gayretimizi sürdürecek, bayrağı daha yükseklere taşıyarak sonraki dönemde görev alacak kardeşlerimize devredeceğiz."

        Köstekçi de teşkilatın emrinde olmaya devam edeceğini dile getirerek, yeni yönetimle birlikte çalışmaya ve verilen görevi layıkıyla yerine getirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

