Hizan'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Karın etkili olduğu yerler beyaza büründü.
