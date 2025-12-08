Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te çiftçilere 12 bin sertifikalı ceviz fidanı dağıtımına başlandı

        Bitlis'te, Valiliğin koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle çiftçilere 12 bin sertifikalı ceviz fidanı dağıtımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te çiftçilere 12 bin sertifikalı ceviz fidanı dağıtımına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'te, Valiliğin koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle çiftçilere 12 bin sertifikalı ceviz fidanı dağıtımına başlandı.

        Adilcevaz ilçesinde çiftçilere dağıtılacak ceviz fidanlarının teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz'da yetişen cevizin ülkede yetiştirilen en kaliteli ceviz türlerinden biri olduğunu söyledi.

        İlçede yıllardır ceviz yetiştiriciliğinin yapıldığını belirten Karakaya, "Bölgenin iklimi, toprak yapısı ve geleneksel üretim kültürü Adilcevaz cevizine ayrı bir lezzet kazandırıyor. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız." dedi.

        Kaymakam Nurhalil Özçelik ise Vali Karakaya'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da ilçede yetiştirilen cevizin bölgeye ekonomik olarak büyük katkı sunduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından, ilçedeki çiftçilere 1500 ceviz fidanı teslim edildi. Kent genelindeki çiftçilere de toplamda 12 bin ceviz fidanının dağıtılacağı bildirildi.

        Vali Karakaya ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle Yolçatı köyünde uygulanan Ceviz Bahçesi Kapama Projesi'nin açılışını yaptı.

        Törene, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Demirel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı, mahalle ve köy muhtarları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Bitlis'te projeleri kabul edilen öğrencilere teşekkür belgesi verildi
        Bitlis'te projeleri kabul edilen öğrencilere teşekkür belgesi verildi
        VEDAŞ, lise öğrencilerine staj imkanı sunuyor
        VEDAŞ, lise öğrencilerine staj imkanı sunuyor
        Adilcevaz'da 12 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı
        Adilcevaz'da 12 bin aşılı ceviz fidanı dağıtıldı
        Akaryakıt istasyonunda araç yangını korkuttu
        Akaryakıt istasyonunda araç yangını korkuttu
        Yüksek kesimlerine kar yağan Bitlis'te, göle girip yüzdüler
        Yüksek kesimlerine kar yağan Bitlis'te, göle girip yüzdüler
        Bitlis Valisi Karakaya asfalt üretim tesisi inşaatını inceledi
        Bitlis Valisi Karakaya asfalt üretim tesisi inşaatını inceledi