Bitlis Valisi Karakaya asfalt üretim tesisi inşaatını inceledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, asfalt üretim tesisi inşaatını inceledi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Karakaya, saatte 240 ton, günlük 5 bin 760 ton sıcak asfalt üretilmesi planlanan tesisin bulunduğu alana gitti.

Burada incelemelerde bulunan Karakaya, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tesisin hizmete alınmasıyla köy yollarında kalitenin artırılması ve bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Karakaya'ya Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ilgili kurum personeli eşlik etti.