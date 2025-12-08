Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya asfalt üretim tesisi inşaatını inceledi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, asfalt üretim tesisi inşaatını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:53 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Valisi Karakaya asfalt üretim tesisi inşaatını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, asfalt üretim tesisi inşaatını inceledi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Karakaya, saatte 240 ton, günlük 5 bin 760 ton sıcak asfalt üretilmesi planlanan tesisin bulunduğu alana gitti.

        Burada incelemelerde bulunan Karakaya, firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Tesisin hizmete alınmasıyla köy yollarında kalitenin artırılması ve bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Karakaya'ya Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ilgili kurum personeli eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te bir yanda kar esareti, bir yanda su keyfi
        Bitlis'te bir yanda kar esareti, bir yanda su keyfi
        Bitlis Valisi Karakaya hayvan bakımevindeki kış hazırlıklarını inceledi
        Bitlis Valisi Karakaya hayvan bakımevindeki kış hazırlıklarını inceledi
        Tatvan'da okul bahçeleri fidanlarla yeşilleniyor
        Tatvan'da okul bahçeleri fidanlarla yeşilleniyor
        Kazanda pişirdiği etlerle sahipsiz kedileri besliyor
        Kazanda pişirdiği etlerle sahipsiz kedileri besliyor
        Adilcevaz'da tavuk eti yüklü tır kaza yaptı: Sürücü yaralandı, tavuklar çev...
        Adilcevaz'da tavuk eti yüklü tır kaza yaptı: Sürücü yaralandı, tavuklar çev...
        Bitlis'te 56 metre yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi ziyaretçilerini bekli...
        Bitlis'te 56 metre yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi ziyaretçilerini bekli...