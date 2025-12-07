Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya hayvan bakımevindeki kış hazırlıklarını inceledi

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda yapılan kış hazırlıklarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 20:01 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis Valisi Karakaya hayvan bakımevindeki kış hazırlıklarını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda yapılan kış hazırlıklarını inceledi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Karakaya, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, muayene odaları, laboratuvar, karantina bölümü, post-operasyon odası, mama üretim tesisi ve doğal yaşam alanı bulunan bakımevine gitti.

        Birimlerde incelemelerde bulunan Karakaya, hayvanların bakım, beslenme, aşılama ve kısırlaştırma süreçleri ile tesisin işleyişi ve kış döneminde alınan tedbirler hakkında görevlilerden bilgi aldı.

        Ziyaret kapsamında mevcut işleyişe ilişkin görevlilerle toplantı yapan Karakaya, sahipsiz hayvanların, vatandaşların güvenliği ve huzuru için bakımevine getirilmesi, burada yürütülen tedavi, rehabilitasyon ve bakım süreçlerini değerlendirdi.

        Karakaya'ya Vali Yardımcıları Göksel Yüksel, Alay Yazıcı ve Onur Aykaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürü Fuat Balık, Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Rehber Altıntaş ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?

        Benzer Haberler

        Tatvan'da okul bahçeleri fidanlarla yeşilleniyor
        Tatvan'da okul bahçeleri fidanlarla yeşilleniyor
        Kazanda pişirdiği etlerle sahipsiz kedileri besliyor
        Kazanda pişirdiği etlerle sahipsiz kedileri besliyor
        Adilcevaz'da tavuk eti yüklü tır kaza yaptı: Sürücü yaralandı, tavuklar çev...
        Adilcevaz'da tavuk eti yüklü tır kaza yaptı: Sürücü yaralandı, tavuklar çev...
        Bitlis'te 56 metre yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi ziyaretçilerini bekli...
        Bitlis'te 56 metre yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi ziyaretçilerini bekli...
        Tatvan'da öğrenciler için bowling turnuvası yapıldı
        Tatvan'da öğrenciler için bowling turnuvası yapıldı
        Mutki'nin saklı cenneti Gümüşkanat Şelalesi hayranlık uyandırıyor Türkiye'n...
        Mutki'nin saklı cenneti Gümüşkanat Şelalesi hayranlık uyandırıyor Türkiye'n...