        Bitlis Haberleri

        VEDAŞ, lise öğrencilerine staj imkanı sunuyor

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), Bitlis'te eğitim gören teknik lise öğrencilerine, mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla staj imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:50 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:50
        VEDAŞ, lise öğrencilerine staj imkanı sunuyor
        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), Bitlis'te eğitim gören teknik lise öğrencilerine, mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla staj imkanı sunuyor.

        VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik ve enerji alanlarında eğitim gören öğrenciler, staj sayesinde teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı buluyor.

        VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Suat Coşar, staj imkanları sayesinde gençlerin mesleki gelişimine katkı sunduklarını ve bölgenin ihtiyaç duyacağı nitelikli iş gücünün yetişmesine destek olduklarını belirtti.

        Öğrencilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Coşar, "VEDAŞ ailesi olarak gençlerimizi desteklemekten ve onların mesleki hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu süreç, mezuniyet sonrası iş bulmalarında da önemli bir avantaj sağlıyor. Gençlerimizin gelişimine yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

