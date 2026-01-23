Habertürk
        Bitlis'te çocuklar kızak ve naylonlarla kayarak eğlendi

        Bitlis'te çocuklar kızak ve naylonlarla kayarak eğlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalledeki yokuşta naylon ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        Giriş: 23.01.2026 - 16:09 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:09
        Bitlis'te çocuklar kızak ve naylonlarla kayarak eğlendi
        Bitlis'in Hizan ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalledeki yokuşta naylon ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

        İlçede etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü.

        Kültür Mahallesi'ndeki eğimli alana çıkan çocuklar, kızak ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.

        Bazı mahalle sakinleri de çocukların eğlenceli anlarını izledi.

