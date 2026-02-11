Canlı
        Bitlis Haberleri

        Bitlis'te öğrenciler söyledikleri şarkılarla diyaliz hastalarına moral verdi

        Bitlis'te Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, seslendirdiği şarkılarla diyaliz hastalarına moral verdi.

        11.02.2026 - 11:21
        Bitlis'te öğrenciler söyledikleri şarkılarla diyaliz hastalarına moral verdi
        Bitlis'te Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, seslendirdiği şarkılarla diyaliz hastalarına moral verdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin diyaliz ünitesine gelen öğrenciler, tedavi gören hastalar için şarkılar seslendirdi.

        Öğrencilerin minik konseri, hastalar ve sağlık çalışanlarına moral oldu.

        Öğretmenler ve öğrenciler, daha sonra hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

