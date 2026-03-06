Bitlis Valisi Karakaya AFAD personelini kabul etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Deprem Haftası dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Kerem Oruk ve beraberindeki personeli kabul etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, makamda gerçekleşen ziyarette deprem başta olmak üzere afetlere karşı yürütülen hazırlıklar, eğitim faaliyetleri ve bilinçlendirme çalışmaları ele alındı.



AFAD'ın afet öncesi, sırası ve sonrasında yürüttüğü çalışmaların önemine değinen Vali Karakaya, kurumun milletin güvenliği için büyük bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.



Fedakarca görev yapan AFAD personelinin afet yönetiminde hayati bir rol üstlendiğini belirten Karakaya, 1–7 Mart Deprem Haftası'nı kutlayarak bu haftanın toplumda afet bilincinin ve duyarlılığının artmasına katkı sağlamasını temenni etti.

