Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Nurdan hemşire, doğduğu topraklarda şifa dağıtıyor

        Bitlis Devlet Hastanesi'nde görevli Nurdan Gündoğdu, çocukluk hayali hemşireliği doğup büyüdüğü topraklarda yaparak, 30 yıldır hastalara şifa dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdan hemşire, doğduğu topraklarda şifa dağıtıyor

        Bitlis Devlet Hastanesi'nde görevli Nurdan Gündoğdu, çocukluk hayali hemşireliği doğup büyüdüğü topraklarda yaparak, 30 yıldır hastalara şifa dağıtıyor.

        Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nden 1996'da mezun olduktan sonra hemşire olan 49 yaşındaki Gündoğdu, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Bitlis Devlet Hastanesi'ndeki farklı servislerde 30 yıldır görev yapan bir çocuk annesi Gündoğdu, hastaların iyileşmesi için ekip arkadaşlarıyla özveriyle çalışıyor.

        Gündoğdu, AA muhabirine, kendi memleketinde mesleğini icra etmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

        Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

        "Çocukluk hayalim olan hemşireliği severek yapıyorum. Mesleğimin ilk 11 yılında ameliyat hemşiresi olarak görev yaptım. Daha sonra farklı servislerde çalıştım. Şu an fizik tedavi bölümünde sorumlu hemşire olarak görevime devam etmekteyim. Fizik tedavi servisinde kronik hastalıkları, özellikle de inme rahatsızlığı olan hastalarımız bulunmakta. Ekip halinde hastalarımızla çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Hastalarımıza doktorun belirlediği tedaviler doğrultusunda yatak içi egzersizleri, ilaç tedavileri ve gerekli bakım uygulamalarını yapmaktayız."

        Hastaların iyileşmesinden duyduğu mutluluğu anlatan Gündoğdu, "Meslek hayatım boyunca çok üzücü, aynı zamanda umut verici durumlarla karşılaştım. Bunlardan biri fizik tedavi servisine yaralanma sonucu gelen genç bir hastamıza 'asla ayağa kalkamaz, omurilik yaralanması var' gibi şeyler söylenmişti. Bu hastamızın belli bir süre sonra buradan yürüyerek çıktığını görünce çok mutlu olmuştuk. Bu, hiç unutamadığım vakalardan biri. Bunun gibi, hastalarımız ve hasta yakınlarımızla paylaştığımız gerçekten ümit verici ve çok güzel hikayeler var." ifadelerini kullandı.

        Gündoğdu'nun sağlık hizmeti sunduğu hastalardan Meliha Özsoy da "Nurdan hemşire bizimle çok yakından ilgilendi. Onun sayesinde iyileşiyoruz. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor

        Benzer Haberler

        Nazik Gölü'nde ördekler görsel şölen oluşturdu
        Nazik Gölü'nde ördekler görsel şölen oluşturdu
        Yükümlülerden camilerin temizliğine destek
        Yükümlülerden camilerin temizliğine destek
        TFF Futsal Ligi Tatvan Etabı devam ediyor
        TFF Futsal Ligi Tatvan Etabı devam ediyor
        Bitlis'te karlı dağlarla bütünleşen ay manzarası mest etti
        Bitlis'te karlı dağlarla bütünleşen ay manzarası mest etti
        Bitlis Valisi Karakaya, Yeşilay temsilcilerini kabul etti
        Bitlis Valisi Karakaya, Yeşilay temsilcilerini kabul etti
        Bitlis'teki okullarda deprem tatbikatı yapıldı
        Bitlis'teki okullarda deprem tatbikatı yapıldı