        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis Valisi Karakaya, Yeşilay temsilcilerini kabul etti

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Yönetim Kurulu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) temsilcilerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, YEDAM temsilcileri bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Vali Karakaya'ya bilgi verdi.

        Görüşmede, farkındalık faaliyetleri ve YEDAM'ın sunduğu danışmanlık hizmetleri ele alındı.

        Vali Karakaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yeşilay'ın toplum sağlığının korunması ve bağımlılıkla mücadelede önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

        Yeşilay Haftası'nı kutlayan Karakaya, bağımlılıkla mücadeleye katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

