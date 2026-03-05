Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

        Bitlis'te, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı

        Bitlis'te, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü işbirliği ile Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde öğrencilere deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

        Senaryo gereği çalan sirenle öğrenciler "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

        Sirenin sona ermesinin ardından öğrenciler, AFAD personeli ve öğretmenler eşliğinde okuldan tahliye edilerek güvenli alana götürüldü.

        İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okullarda eş zamanlı yapılan tatbikatta tahliyenin yaklaşık 2 dakika sürdüğünü söyledi.

        Olası depremler için hazırlık yaptıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Deprem kuşağında yer alan bir ülkeyiz. Önleyici tedbirlerimiz olması gerekir. Bu önleyici tedbirlerden biri de depreme karşı bilinçli bir insan olmaktır. Bilinçli olduğumuz takdirde hem kendi hayatınızı kurtarma şansınız olur hem başkalarının hayatını kurtarmış oluruz. Bir de özellikle Kahramanmaraş merkezli depremde şunu gördük. Acı yaşadık ve ağladık. Bu acıyı iliklerimize kadar hissettik. Herkes birlik oldu ve kenetlendik. Bu da çok önemli."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Bitlis'te Yeşilay Haftası etkinliklerle kutlanıyor
        Bitlis'te Yeşilay Haftası etkinliklerle kutlanıyor
        Adilcevaz'da camiye çirkin saldırı: Halılar üzerinde sigara izmaritleri sön...
        Adilcevaz'da camiye çirkin saldırı: Halılar üzerinde sigara izmaritleri sön...
        Bitlis'te tekstilciler kar yüzünden güneş panellerini kullanamıyor
        Bitlis'te tekstilciler kar yüzünden güneş panellerini kullanamıyor
        Bitlis'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması seçmeleri yapıldı
        Bitlis'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması seçmeleri yapıldı
        Bitlis'te 228 kişilik ekiple çığ tatbikatı
        Bitlis'te 228 kişilik ekiple çığ tatbikatı
        Bitlis'te çığda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi
        Bitlis'te çığda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi