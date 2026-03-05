Bitlis'te Yeşilay Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Bitlis'te Yeşilay Haftası dolayısıyla etkinlikler yapılıyor. Bitlis Yeşilay Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinliklerle kutlanıyor. Tatvan Yaşam Alış Veriş Merkezi'nde kurulan stantta, Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı. Bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara bilgi veren ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı.

