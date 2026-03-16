Bitlis'te kaya parçalarının kapattığı yol açıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Giriş: 16.03.2026 - 23:23 Güncelleme:
Çayır-Yelkıran-Bozpınar grup köy yoluna yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaya parçalarını temizledi.
Ekipler, çalışmanın ardından güzargahta trafiği sağladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri