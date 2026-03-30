Adilcevaz'daki Gençlik Merkezi yeniden düzenleniyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Gençlik Merkezinde yeniden düzenleme çalışması yapılıyor.





Adilcevaz Belediyesi, 3 yıl önce inşa edilen ve çalışmaları tamamlanamayan merkezin içinin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı.



Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, merkezde yürütülen çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.



Akbaba, daha önce yapımı tamamlanan ancak hizmete alınmadığı için uzun süre boş kalan binayı gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkeze dönüştürmek için çalışma başlattıklarını söyledi.



Merkezi, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine katkı sunacak şekilde yeniden düzenlediklerini belirten Akbaba, "Merkezimizde kütüphane, müzik ve sanat atölyeleri ile etüt merkezinin yanı sıra sadece öğrencilerimizin kullanımına sunulacak ücretsiz kafe de bulunacak. Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri modern, konforlu ve güvenli bir yaşam alanını ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

