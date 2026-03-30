        Adilcevaz'daki Gençlik Merkezi yeniden düzenleniyor

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Gençlik Merkezinde yeniden düzenleme çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Adilcevaz Belediyesi, 3 yıl önce inşa edilen ve çalışmaları tamamlanamayan merkezin içinin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı.

        Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, merkezde yürütülen çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

        Akbaba, daha önce yapımı tamamlanan ancak hizmete alınmadığı için uzun süre boş kalan binayı gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkeze dönüştürmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

        Merkezi, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine katkı sunacak şekilde yeniden düzenlediklerini belirten Akbaba, "Merkezimizde kütüphane, müzik ve sanat atölyeleri ile etüt merkezinin yanı sıra sadece öğrencilerimizin kullanımına sunulacak ücretsiz kafe de bulunacak. Gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri modern, konforlu ve güvenli bir yaşam alanını ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Boşandılar
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
