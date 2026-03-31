Bitlis'te sağlık ekipleri evinde ziyaret ettikleri kadının diş tedavisini yaptı

Bitlis'te yaşlı, yatalak ve engellileri evlerinde ziyaret ederek kontrollerini yapan sağlık ekipleri, evine gittikleri 81 yaşındaki kadının diş çekimini ve kontrollerini yaptı.



İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'nin koordinasyonunda, evde bakım hastalarının ağız ve diş sağlığı hizmetinden de yararlanması için çalışma yürütülüyor.



Bu kapsamda Konuksayar köyünde yaşayan 81 yaşındaki Saniye Albayrak'ın evine giden Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evde Sağlık Hizmetleri ekibinin aracı kara saplandı.



Aracı iterek bulunduğu yerden çıkaran ve tüm zorluklara rağmen köye ulaşan sağlık ekibi, Albayrak'ın dişini çekti, kontrollerini yaptı.



Albayrak'ı evinde ziyaret ederek durumu hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, basın mensuplarına, il genelinde yaklaşık 3 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.



Bu hizmetten yararlanan hastalara ağız ve diş sağlığı hizmetinin de verildiğini anlatan Ergene, şöyle konuştu:



"Hastaneye gelemeyen yatalak ve kronik hastalığı bulunanlara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimiz ile sunulan bu güzel hizmetlere şahit olduk. Konuksayar köyümüzde yaşayan ve diş apsesi olan Saniye Albayrak'ın arkadaşlarımızla diş tedavisini gerçekleştirdik. Evde bakım hizmeti alan hastaların diş çekimlerinin yapılması ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında ağız ve diş bakımının sağlanması yerinde ve güzel bir uygulamadır."



Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli doktor Umut Yaşar Karaçil ise dişini çektikleri hastanın tedavisinin evde devam edeceğini belirtti.



Diş apsesi nedeniyle hastaya gerekli müdahaleyi yaptıklarını kaydeden Karaçil, "Diş çekiminin ardından hareketli protez planlıyoruz. Hastaneye gelemeyecek durumdaki yaşlı ve yatağa bağımlı hastalarımızın tedavilerini evlerinde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.



Albayrak'ın oğlu Maşuk Albayrak da sağlık ekiplerine teşekkür etti.







