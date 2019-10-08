Van Gölü’ne düşen mülteciyi polis kurtardı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Hanelmalı köyü sahilindeki kayalıklardan Van Gölü’ne düşerek yaralanan Afgan mülteci, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Van Gölü’nde sahil güvenlik görevi yürüten deniz polisi, Hanelmalı köyü sahilindeki kayalıklardan bir kişinin göle düştüğü yönünde ihbar aldı. Olay yerine giden polis ekipleri, kayalıklardan düşerek vücudunda kırıklar oluşan Afganistan uyruklu mülteciyi sudan çıkardı. Polis botu ile Tatvan İskelesi’ne getirilen 54 yaşındaki Golamrabani Mohammad isimli mülteci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Deniz polisi ekipleri tarafından kurtarılan mültecinin, yüksekten düşme sebebiyle oluşan kalça kırığı tedavisinin devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİTLİS 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:45

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