Vali Oktay Çağatay’ın Regaip Kandili Mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan Ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandiline daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. “Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir” diyen Vali Çağatay, “İşte bu anlamda idrak edeceğimiz Regaip Kandili’nde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) kutlu yolculuğunun ışığında, Yüce Yaradan’a, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, kandillerimizin özüne yakışır şekilde; vicdan muhasebesi yaparak kendimizi sorgulamalı, yanlış ve kusurlarımızdan dönme konusunda çaba sarf edip, küslük ve dargınlıklara son vererek, bu anlamlı günün, barışa, dostluğa, kardeşliğe vesile olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bitlisli hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaip Kandil’ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.