Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerine doğru TatvanAhlat karayolunun çöplük mevkiinde meydana geldi. Aracın plakası ve araç sürücüsü öğrenilemeyen kazada, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet tipi araç yoldan çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar meydana gelirken, araç sürücüsü ise araçta sıkıştı. AFAD ve Tatvan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan araç sürücüsü 112 ekiplerine teslim edildi. Ambulansla olay yerinden alınan yaralı, tedavisi yapılması üzere Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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