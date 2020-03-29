(Görüntülü) Bitlis'te koronavirüs genelgesine uymayanlara para cezası

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, sosyal mesafe ve 'Evde kal' kurallara uymayanlara idari para cezası verildi.
Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Yasaklara uymayan 9 vatandaş ile 5 halk otobüsü sürücüsüne ceza uygulandı. 9 vatandaşa toplamda 3 bin 555 TL, 5 sürücüye ise 1960 TL para cezası uygulanmıştır. İlçemizde koronavirüse karşı polis ekiplerimizin denetimleri devam ediyor denildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis
2020-03-28 22:53:28
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