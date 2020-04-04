Bitlis basınından ‘evde kal’ çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bitlis basınından ‘evde kal’ çağrısı

İHA

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde görev yapan basın mensupları, sosyal medya üzerinden "Evde Kal" çağrısı yaptı.

Bitlis basınından ‘evde kal’ çağrısı

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde görev yapan basın mensupları, sosyal medya üzerinden "Evde Kal" çağrısı yaptı.
Korona virüse karşı yürütülen tedbir çalışmalarına bir katkı da Bitlis'teki gazetecilerden geldi. Sürece katkı sunmak için kolları sıvan basın mensupları, anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Sosyal medya üzerinden örgütlenen basın mensupları, aynı anda sosyal medya hesapları ve basın mecralarından vatandaşlara "Evde Kal" çağrısında bulunup, bir bildiri yayınladılar. Bitlis basını adına "Evde Kal" çağrısıyla yayınlanan ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlığınız ve sağlığımız için lütfen evde kalın. Yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen halen konunun ciddiyetinin farkında olmayan ve dışarı çıkmakta ısrar eden vatandaşlarımız var maalesef. Lütfen yapılan uyarıları dikkate alın. Yapılan uyarılar günlük düzenimizi bozmak, rahatımızı ve huzurumuzu kaçırmak için değil, tamamen bizlerin sağlığı için yapılan ve uyulması elzem olan uyarılardır. Bu nedenle sağlığınızdan ve sevdiklerinizden olmamak için şu an için lütfen sadece evde kalın. Çünkü; sizler zorunlu haller dışında evlerinizde kalmamakta ısrarcı olursanız, er yâ da geç kendi ellerinizle ya kendinize ya da ailenize ve sevdiklerinize zarar vereceğinizden emin olabilirsiniz. Bu zor günlerde sevdiklerimizi ve kendimizi korumanın yalnız bizim elimizde olduğunu lütfen unutmayalım. Biz basın mensupları olarak dışarıdaki sesiniz ve kulağınız olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlığınız ve sağlığımız için lütfen ama lütfen evde kalın."
Öte yandan; basın mensupları tarafından yapılan paylaşımlar kısa süre içinde çok sayıda takipçi tarafından beğeni ve olumlu yorumlar aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hizan müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL HABERLER Hizan müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Tatvan’da korona virüs salgınıyla mücadele
YEREL HABERLER Tatvan’da korona virüs salgınıyla mücadele
Ahlatlı öğrencilerden videolu “Evde Kal Ahlat” çağrısı
YEREL HABERLER Ahlatlı öğrencilerden videolu “Evde Kal Ahlat” ...
(Görüntülü) Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları dezenfekte etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları ...
(Görüntülü) Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları dezenfekte etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları ...
(Özel) Ahlat’ta yardım paralarının dağıtımı için 41 ekip oluşturuldu Ahlat Kaymakamlığı 3 bin 18 ihtiyaç sahibi aileye paralarını dağıtmak için 164 kişiden oluşan 41 ekip oluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) Ahlat’ta yardım paralarının dağıtımı için 41 ...
Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları dezenfekte ...
Bitlis Belediyesinden korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden korona virüs tedbirleri
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Tatvan’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tatvan’da trafik kazası: 1 yaralı
Salgından dolayı hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu
YEREL HABERLER Salgından dolayı hayatını kaybedenler anısına saygı ...
(Görüntülü) Tatvan'da sağlık çalışanları, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tatvan'da sağlık çalışanları, hayatını ...
Güroymaklılar ‘evde kalın’ çağrısına uymadı
YEREL HABERLER Güroymaklılar ‘evde kalın’ çağrısına uymadı
Tatvan’da 3 köy ve 9 bina için karantina uygulaması
YEREL HABERLER Tatvan’da 3 köy ve 9 bina için karantina uygulaması
Tatvan´da sağlık çalışanları, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu
YEREL HABERLER Tatvan´da sağlık çalışanları, hayatını kaybedenler ...
Kaymakam Erat ve Başkan Çoban'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Kaymakam Erat ve Başkan Çoban'dan 'Biz Bize Yeteriz ...
Tatvan'da 3 köy ve 9 binada karantina
YEREL HABERLER Tatvan'da 3 köy ve 9 binada karantina
Tatvan’da bazı köy ve ilçe merkezindeki binalar karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tatvan’da bazı köy ve ilçe merkezindeki binalar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X